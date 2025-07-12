Власти выбрали подрядчиков для достройки четырех концессионных школ

Третья школа на 1,1 тысячи мест будет построена на улице Пролетарской. Подрядчиком определено новосибирское ООО ПКФ «Агросервис» с контрактной стоимостью 1,7 миллиарда рублей, хотя документы пока не подписаны. Все три объекта являются частью программы по строительству шести школ по концессионному соглашению с компанией «Просвещение».