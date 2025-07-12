Власти выбрали подрядчиков для достройки четырех концессионных школ

Стоимость контракта составляет 1,6 миллиарда рублей. Согласно данным портала госзакупок, предприятие оказалось единственным участником, чья заявка полностью соответствовала техническим требованиям.
Ещё одно образовательное учреждение на 550 мест появится на улице Татьяны Снежиной. Подрядчиком выбрано новосибирское АО «Сибпроектнииавиапром», которое получило контракт на 1,3 миллиарда рублей. Обе компании обязались ввести объекты в эксплуатацию в течение года после подписания договоров. Заказчиками выступают специализированные общества «Школа в Ленинском районе» и «Школа в Октябрьском районе».
Третья школа на 1,1 тысячи мест будет построена на улице Пролетарской. Подрядчиком определено новосибирское ООО ПКФ «Агросервис» с контрактной стоимостью 1,7 миллиарда рублей, хотя документы пока не подписаны. Все три объекта являются частью программы по строительству шести школ по концессионному соглашению с компанией «Просвещение».
Результаты конкурсов по оставшимся двум образовательным учреждениям на улицах Спортивная и Николая Сотникова станут известны 21 июля.