Более 100 тысяч пенсионеров в НСО получают возрастную надбавку

В Новосибирской области свыше 100 тысяч человек получают надбавку на уход к пенсии. Речь идёт о гражданах старше 80 лет и инвалидах I группы. Такой рост связан с новым порядком назначения выплат, действующим в России с начала этого года.
Как сообщили в Отделении СФР по региону, число получателей надбавки по уходу по сравнению с 2024 годом выросло вдвое — более, чем на 50 тысяч человек. Общероссийский прирост составил 2,4 миллиона пенсионеров.
Раньше надбавку оформляли только при наличии ухаживающего за пенсионером: требовалось его заявление и согласие пенсионера. Теперь СФР проактивно назначает выплату как прибавку к пенсии, и наличие ухаживающего не обязательно. Размер надбавки ежегодно будет увеличивать благодаря индексации.