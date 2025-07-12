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Более 100 тысяч пенсионеров в НСО получают возрастную надбавку

Речь, в частности, идёт о гражданах старше 80 лет.

Источник: BFM.RU- Новосибирск

В Новосибирской области свыше 100 тысяч человек получают надбавку на уход к пенсии. Речь идёт о гражданах старше 80 лет и инвалидах I группы. Такой рост связан с новым порядком назначения выплат, действующим в России с начала этого года.

Как сообщили в Отделении СФР по региону, число получателей надбавки по уходу по сравнению с 2024 годом выросло вдвое — более, чем на 50 тысяч человек. Общероссийский прирост составил 2,4 миллиона пенсионеров.

Раньше надбавку оформляли только при наличии ухаживающего за пенсионером: требовалось его заявление и согласие пенсионера. Теперь СФР проактивно назначает выплату как прибавку к пенсии, и наличие ухаживающего не обязательно. Размер надбавки ежегодно будет увеличивать благодаря индексации.