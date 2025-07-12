Как изменились цены на жилье в Казахстане

В июне 2025 года количество зарегистрированных сделок купли-продажи жилья составило 33 273, из них 7 844 — по индивидуальным домам и 25 429 — по квартирам в многоквартирных домах. По сравнению с маем 2025 года (33 986) количество сделок купли-продажи жилья уменьшилось на 2,1%, передает BAQ.KZ.

Лидерами по количеству сделок остаются города Алматы (6 628 — 19,9%) и Астана (6 072 — 18,2%), а также Карагандинская область (2 392 — 7,2%). Меньше всего сделок проведено в Улытауской области — 282 сделки (0,8%).

По сравнению с маем 2025 г. в июне наибольший рост количества сделок зарегистрирован в Атырауской (+23,2%), Костанайской (+7,1%) областях и городе Шымкент (+6%). А наибольший спад за месяц произошел в Павлодарской (-12,1%), Кызылординской (-12%) и Западно-Казахстанской (-10%) областях.

Кроме того, по данным Бюро национальной статистики, количество сделок по жилью в многоквартирных домах уменьшилось на 3,1% (на 812 сделок). Всего в июне 2025 года по квартирам совершено 25 429 сделок — это 76,4% от общего показателя. Основная доля продаж по жилью в многоквартирных домах приходится на города Алматы (24%), Астана (23,4%) и Карагандинскую область (7,7%). Лидерами в продажах по количеству комнат стали 1-комнатные квартиры, в июне 2025 года по ним было оформлено 9 917 сделок.