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Для нового медучреждения в Омске начали обучать медперсонал

В Омске появится Центр высокотехнологичного протезирования и комплексной реабилитации.

В Омске в 2025 году готовятся ввести в эксплуатацию Центр высокотехнологичного протезирования и комплексной реабилитации — филиал АО «ЦИТО». Текущую стадию строительства в субботу, 12 июля 2025 года, рассмотрели на заседании штаба по координации ключевых строительных проектов под руководством губернатора Виталия Хоценко.

На сегодняшний день на объекте выполнен монтаж каркаса и покрытие кровли, завершаются работы по устройству наружных стен, идет установка внутренних перегородок, активно ведется прокладка сетей, затем начнется благоустройство территории.

Как уточнил Виталий Хоценко, работы идут в соответствии с графиком, строителей на объекте достаточно.

Кроме того, как добавили в пресс-службе губернатора и правительства Омской области, медицинский персонал, который будет работать в учреждении, уже приступил к обучению.