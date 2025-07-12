Для нового медучреждения в Омске начали обучать медперсонал

В Омске в 2025 году готовятся ввести в эксплуатацию Центр высокотехнологичного протезирования и комплексной реабилитации — филиал АО «ЦИТО». Текущую стадию строительства в субботу, 12 июля 2025 года, рассмотрели на заседании штаба по координации ключевых строительных проектов под руководством губернатора Виталия Хоценко.