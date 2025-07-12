В центре Новосибирска снесут корпуса старой инфекционной больницы

В отдельный лот выделен лечебный корпус № 4 — стоимость работ по нему оценивается в 1,79 млн рублей. Ещё один тендер, на 4,3 млн рублей, касается сноса восьми зданий — других корпусов, лабораторий, пищеблока, аптеки и проходной.