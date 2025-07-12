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В центре Новосибирска снесут корпуса старой инфекционной больницы

Под снос пойдут девять зданий, памятник архитектуры сохранят.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске планируют снести несколько зданий бывшей инфекционной больницы на улице Семьи Шамшиных, 40. На сайте госзакупок появился тендер на разработку проекта организации сноса.

В отдельный лот выделен лечебный корпус № 4 — стоимость работ по нему оценивается в 1,79 млн рублей. Ещё один тендер, на 4,3 млн рублей, касается сноса восьми зданий — других корпусов, лабораторий, пищеблока, аптеки и проходной.

Сохранят только один объект — корпус № 1, признанный памятником архитектуры местного значения. Подрядчику предстоит освободить почти 25 тысяч квадратных метров за 90 дней с момента заключения контракта. Заявки на участие в аукционе принимаются до 21 июля.