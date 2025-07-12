Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Южный Урал вошел в топ-20 регионов с высоким потенциалом для строительства

Рейтинг 20 российских регионов, наиболее перспективных для развития строительной отрасли, составили аналитики проекта «Движение.ру» и компании DEVISION.

Источник: Freepik

В исследовании учитывались 16 ключевых показателей, среди которых динамика численности населения, возрастная структура жителей, уровень доходов, обеспеченность жильем, состояние рынка вторичной недвижимости, стоимость подключения к коммуникациям, себестоимость строительства.

Анализ проводился на основе данных за период с III квартала 2024 года по I квартал 2025 года. Каждый регион получил рейтинговый коэффициент: чем он выше, тем привлекательнее субъект для девелоперов.

Согласно результатам, которые имеются у «Известий», Челябинская область вошла во вторую десятку рейтинга. Первое место у Ленинградской области.