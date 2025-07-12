Южный Урал вошел в топ-20 регионов с высоким потенциалом для строительства

В исследовании учитывались 16 ключевых показателей, среди которых динамика численности населения, возрастная структура жителей, уровень доходов, обеспеченность жильем, состояние рынка вторичной недвижимости, стоимость подключения к коммуникациям, себестоимость строительства.
Анализ проводился на основе данных за период с III квартала 2024 года по I квартал 2025 года. Каждый регион получил рейтинговый коэффициент: чем он выше, тем привлекательнее субъект для девелоперов.
Согласно результатам, которые имеются у «Известий», Челябинская область вошла во вторую десятку рейтинга. Первое место у Ленинградской области.