«Уральские авиалинии» возобновляют рейсы в Геленджик

Авиакомпания «Уральские авиалинии» открыла продажу билетов в Геленджик. Как сообщили в пресс-службе перевозчика, первый рейс из столичного аэропорта Домодедово состоится 24 июля.
Ранее Росавиация сообщила, что воздушная гавань готова принимать регулярные рейсы с 10 июля. Работа аэропорта разрешена с 08:30 до 20:00 по московскому времени.
Билеты можно купить на официальном сайте авиакомпании. Перелеты из других городов возможны со стыковками в Москве. В «Уральских авиалиниях» не исключают расширения программы — рассматриваются прямые рейсы в Геленджик из других регионов.
Ранее мы сообщали, что «Аэрофлот» увеличит частоту рейсов между Москвой и Геленджиком. Это связано с высоким спросом на направлении.