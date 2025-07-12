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«Уральские авиалинии» возобновляют рейсы в Геленджик

Первый рейс из Москвы в Геленджик от «Уральских авиалиний» запланирован на 24 июля.

Источник: Комсомольская правда

Авиакомпания «Уральские авиалинии» открыла продажу билетов в Геленджик. Как сообщили в пресс-службе перевозчика, первый рейс из столичного аэропорта Домодедово состоится 24 июля.

Ранее Росавиация сообщила, что воздушная гавань готова принимать регулярные рейсы с 10 июля. Работа аэропорта разрешена с 08:30 до 20:00 по московскому времени.

Билеты можно купить на официальном сайте авиакомпании. Перелеты из других городов возможны со стыковками в Москве. В «Уральских авиалиниях» не исключают расширения программы — рассматриваются прямые рейсы в Геленджик из других регионов.

Ранее мы сообщали, что «Аэрофлот» увеличит частоту рейсов между Москвой и Геленджиком. Это связано с высоким спросом на направлении.