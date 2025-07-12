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В Татарстане массовая уборка озимых начнется после 20 июля

Пробный обмолот озимой пшеницы уже стартовал.

Источник: Комсомольская правда

В Татарстане массовая уборка озимых культур стартует после 20 июля. Об этом сообщил глава Минсельхозпрода республики Марат Зяббаров на совещании в Доме правительства РТ.

В ряде хозяйств уже начат пробный обмолот озимой пшеницы. Комиссионные приемки техники завершены, уборочная площадь зерновых составляет 1,276 миллиона гектаров. Планируется заготовить 2,5 миллиона тонн зерна, переходящие запасы — свыше 500 тысяч тонн.

Завершен первый укос многолетних трав на 96% площадей, продолжается второй укос и уборка однолетних культур. Заготовлено 220 тысяч тонн сена и 1,84 миллиона тонн сенажа. Обеспеченность кормами в личных подворьях составляет 85%.