В Татарстане массовая уборка озимых начнется после 20 июля

Завершен первый укос многолетних трав на 96% площадей, продолжается второй укос и уборка однолетних культур. Заготовлено 220 тысяч тонн сена и 1,84 миллиона тонн сенажа. Обеспеченность кормами в личных подворьях составляет 85%.