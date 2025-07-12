Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Татарстане выполнено 69% плана по жилищному строительству

С начала года ввели более 2,2 млн квадратных метров жилья.

Источник: Комсомольская правда

В Татарстане с начала года введено 2,244 миллиона кв. м. жилья — это 69% от годового плана. Об этом на совещании заявил глава Минстроя РТ Марат Айзатуллин.

Основной объем пришелся на индивидуальное строительство — 1,689 миллиона кв. м. В сегменте коммерческого жилья сдано 456 тысяч кв. м., по социальной ипотеке — 99 тысяч кв. м.

Ведутся работы по обеспечению жильем детей-сирот, молодых и многодетных семей. По линии господдержки строятся школы, ФАПы, культурные объекты, молодежные центры и спортивные сооружения. Общий уровень готовности объектов по различным программам — от 25% до 91%.