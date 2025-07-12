В Волгограде зарплаты белых воротничков увеличились на 11 000 рублей

Ситуация с уровнем дохода у офисных работников прямо противоположная. Несмотря на большую конкуренцию, в этом году их зарплаты выросли на 21%. Так, в Волгоградской области месячный доход офисных сотрудников за год увеличился с 52 000 ₽ до 63 000 ₽, по всей стране — с 70 300 ₽ до 81 300 ₽