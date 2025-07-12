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В Волгограде зарплаты белых воротничков увеличились на 11 000 рублей

Аналитики онлайн-платформы hh.ru выяснили, как изменилась ситуация на рынке труда для офисных сотрудников.

Источник: Freepik

Согласно данным интернет-сервиса, в последние месяцы среди работников офиса, в их числе маркетологи, бухгалтеры, администраторы, консультанты и аналитики, растет конкуренция. Теперь на каждую вакансию белых воротничков претендует гораздо больше кандидатов, чем в прошлом году.

Одновременно с этим уменьшается и число самих вакансий. Так, количество предложений за первые 6 месяцев 2025 года снизилось на 28% по сравнению с показателями аналогичного периода 2024-го.

Ситуация с уровнем дохода у офисных работников прямо противоположная. Несмотря на большую конкуренцию, в этом году их зарплаты выросли на 21%. Так, в Волгоградской области месячный доход офисных сотрудников за год увеличился с 52 000 ₽ до 63 000 ₽, по всей стране — с 70 300 ₽ до 81 300 ₽