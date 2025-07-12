Грузооборот порта Ростов-на-Дону снизился на 26% в 2025 году

В первом полугодии грузооборот во всех морских портах Азово-Черноморского бассейна сократился на 11,9% и составил 123,5 млн т. Заметнее всего упал объем перевалки сухих грузов — на 23,4% (49,9 млн т). Перевалка наливных грузов в этот период сократилась незначительно (-1,9%) — до 73,6 млн т.