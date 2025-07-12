Отсутствие овощей в магазинах в межсезонье обернется крупным штрафом

МИНСК, 12 июл — Sputnik. Крупные штрафы грозят белорусским поставщикам и торговым сетям за непоставки плодоовощной продукции.
Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня подписал закон «Об изменении кодексов по вопросам административной ответственности», сообщает пресс-служба белорусского лидера.
Согласно документу, для поставщиков и торговых сетей предусмотрена административная ответственность за невыполнение обязанностей по поставке плодоовощной продукции.
«Предусматривается штраф в размере от 5 до 200 базовых величин», — говорится в сообщении.
Отмечается, что штраф предусмотрен за непоставку или недопоставку такой продукции из стабфондов для республиканских нужд и за отсутствие ее на торговом объекте в межсезонье.