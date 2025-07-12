Проекты в Шклове, Волковыске и не только. Минсельхозпрод о развитии молочной отрасли

Прежде всего стоит задача переработать молочное сырье в продукт с высокой добавленной стоимостью для экспорта за рубеж. В настоящее время особенно развивается сегмент сыров. «Плюс 8% по сырам твердой и полутвердой группы, которую отечественные предприятия очень успешно развивают. Мы научились вырабатывать сыры с длительными сроками созревания, с наполнителями, даже эксклюзивными — не только с клюквой и лисичками, луком, пожитником, но и также с трюфелем — черным и белым. Высокий спрос на мягкие сыры», — рассказала представитель Минсельхозпрода.