Проекты в Шклове, Волковыске и не только. Минсельхозпрод о развитии молочной отрасли

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь в ближайшие годы планирует укрепить свои позиции на рынке молочной продукции. Какие масштабные проекты будут реализованы, рассказала в интервью телеканалу «Первый информационный» заместитель начальника главного управления перерабатывающей промышленности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Мария Климова, сообщает БЕЛТА.
Беларусь является значимым игроком на мировом рынке молочной продукции и по ряду позиций даже входит в топ-5 стран. Программа по модернизации и строительству молочно-товарных комплексов в различных регионах, которой большое внимание уделяет лично Президент Беларуси Александр Лукашенко, в будущем должна дать прирост сырьевой базы для переработки. И в стране уже сейчас работают над созданием дополнительных современных производственных мощностей. В соответствии со стратегией развития молочной отрасли, которая была принята еще в ноябре 2023 года, принимаются меры по модернизации, техпереоснащению предприятий, строительству новых производств молочной отрасли.
О новых знаковых проектах в молочной отрасли.
По словам Марии Климовой, в настоящее время в Беларуси переработкой молока занимаются 32 крупные организации. Реализуется ряд новых проектов. Например, новый молокозавод возводится в Шкловском районе. «Хороший район по приросту производства молока. Если сегодня действующий молочный завод принимает 100 т молока в сутки, то новый завод будет перерабатывать молока в три раза больше — уже 300 т», — рассказала представитель Минсельхозпрода.
Она подчеркнула, что производство будет соответствовать современным требованиям к качеству и безопасности. О реализации этого проекта накануне Александру Лукашенко доложил управляющий делами Президента Беларуси Юрий Назаров.
Уже произведена предоплата за оборудование для завода и есть уверенность, что оно будет поступать в те сроки, когда под него будут готовы соответствующие площадки. Объект обещают возвести за год и ввести в эксплуатацию к концу 2026-го.
Будут расширяться производственные мощности и в других регионах. Например, в Гродненской области главой государства одобрено строительство нового производства в ОАО «Беллакт». Речь идет о том, чтобы построить дополнительное производство сухого детского питания. Общая стоимость проекта оценивается в Br380 млн. Реализация инвестпроекта в Волковыске позволит дополнительно переработать 61 тыс. т молока в год, увеличив до 15 тыс. т (рост в два раза) производство сухих детских смесей, отвечающих требованиям мировых стандартов, и расширив географию экспорта в страны Азии, Африки, Латинской Америки.
О динамике производства молока в Беларуси и экспортном потенциале.
По данным Марии Климовой, прирост производства молока в первом полугодии 2025 года составил 4%. «В некоторых областях прирост более высокий, чем в среднем по республике. Если по республике 104% (к уровню аналогичного периода прошлого года. — Прим. БЕЛТА), то в Брестской, Гродненской, Минской — порядка 105−107%», — сказала специалист.
Это еще более показательно в сравнении с динамикой в других странах, особенно в государствах — экспортерах молочной продукции. Во многих из них темпы развития, наоборот, замедлились, а то и ушли в минус. Например, США приросли за пять месяцев только на полпроцента, Евросоюз снизил производство молока на 1%, а Аргентина и Австралия — на 2%.
«Если говорить про уровень самообеспечения, то показатель по молоку и молочной продукции в Беларуси достигает 283%. В странах Евросоюза, например, это 117%. Если брать Центральную Европу, скандинавские страны и страны Балтии, то там он не выше 130%, в Восточной Европе — 102%. А в таких странах, как Испания, Италия, Греция и Португалия, уровень самообеспечения по молоку не достигает 80%», — рассказала Мария Климова.
В то же время Беларусь демонстрирует хорошие темпы роста. Уровень производства молока на душу населения достигает 985 кг на человека в год, а потребляет страна при этом всего 240 кг — разница примерно в 4 раза. «Мы можем спокойно экспортировать с уверенностью в том, что внутренний рынок не пострадает», — подчеркнула представитель Минсельхозпрода.
За полугодие в стране отмечается прирост в производстве практически по всей номенклатуре молочной продукции.
Мария Климова также обратила внимание на необходимость развития сырьевых зон. «Это в первую очередь гарантированные поставки, во вторую — гарантированное качество молока, качество сырья», — сказала специалист.
Также важны практическое обучение персонала, заготовка кормов, а закрепление сырьевых зон дает толчок развитию сельского хозяйства.
О дальнейших планах и эксклюзивных продуктах.
Что касается дальнейшего развития молочной отрасли, то в планах прирастать по производству молока на 4−5%. В 2025 году планируется переработать более 9 млн т молока, а к 2030 — примерно 10,5 млн т, к 2035 — 12 млн т.
Прежде всего стоит задача переработать молочное сырье в продукт с высокой добавленной стоимостью для экспорта за рубеж. В настоящее время особенно развивается сегмент сыров. «Плюс 8% по сырам твердой и полутвердой группы, которую отечественные предприятия очень успешно развивают. Мы научились вырабатывать сыры с длительными сроками созревания, с наполнителями, даже эксклюзивными — не только с клюквой и лисичками, луком, пожитником, но и также с трюфелем — черным и белым. Высокий спрос на мягкие сыры», — рассказала представитель Минсельхозпрода.
Ассортимент сыров отечественных предприятий уже насчитывает почти 400 наименований.
В свою очередь в сегменте цельномолочной продукции молокозаводы развиваются в направлении функциональных продуктов, продуктов без добавления сахара, низколактозных и безлактозных.
«Предприятия эффективно работают. Уровень рентабельности продаж выше уровня прошлого года, — подчеркнула Мария Климова. — Продукция экспортируется почти в 50 стран, из которых 40 — страны дальнего зарубежья. Традиционные рынки сбыта — Российская Федерация и страны СНГ в силу близкой логистики доставки, эффективности продаж».
Сыры поставляются примерно в 26 стран, сухая сыворотка, сухие продукты — в более чем 20 стран. На азиатском рынке, например, высокий спрос на сухую сыворотку. В I полугодии хороший темп роста демонстрируют такие товарные позиции, как цельномолочная продукция, сухие молочные продукты, творог и сыры. -0-