Депутат Бессараб: пенсию можно увеличить в два раза

— Если выйти на пенсию на пять лет позже, то увеличение составит примерно 40%, потому что там коэффициент применяется как к индивидуальным пенсионным коэффициентам, — говорит депутат так и непосредственно к фиксированной выплате страховой пенсии", — говорит aif.ru депутат.