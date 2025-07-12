Депутат Бессараб: пенсию можно увеличить в два раза

Депутат ГД Светлана Бессараб рассказала о законном способе увеличения пенсии. Сумма может вырасти более чем в два раза, но на это может повлиять отсрочка выхода на заслуженный отдых.
— Если выйти на пенсию на пять лет позже, то увеличение составит примерно 40%, потому что там коэффициент применяется как к индивидуальным пенсионным коэффициентам, — говорит депутат так и непосредственно к фиксированной выплате страховой пенсии", — говорит aif.ru депутат.
А вот если работать еще 10 лет после наступления пенсионного возраста, то сумма выплат увеличится боле, чем в два раза. Сумма вырастет из-за повышенного коэффициента и увеличения фиксированной выплаты.
Даже один год может изменить ситуацию и увеличить ежемесячные выплаты.
Точную увеличения индивидуально назовут в контактном центре социального фонда", — добавила она.
Ранее, депутаты предложили ввести дифференцированный подход к пенсионному обеспечению граждан в возрасте 70 лет и старше. А именно, установить надбавки к выплатам тем, кто перешагнул отметку в 70 лет. Но вероятность принятия данного законопроекта мала, пишет Газета.ru.
Причина в существенных затратах. На реализацию этой инициативы пойдет примерно два триллионах рублей. К тому же, инфляции, которая может «съесть» все надбавки, пишет Царьград.
Ранее, в России прозвучало предложение дополнительно начислять пенсионные баллы за уход за внуками и за их воспитание.
Уточняется, что речь идет о 1,8 балла в год за одного внука независимо от возраста получающего пенсионные баллы гражданина. При этом размер баллов увеличивается пропорционально количеству внуков, пишет RT.