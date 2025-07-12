Аналитик Скрябин: цены на нефть зависят от заявления Трампа по России

К 11 июля стоимость барреля нефти марки Brent дошел на торгах до отметки в 69 долларов. В настоящий момент рынок держится в зоне консолидации. Эксперты объяснят, что с одной стороны на ценах сказывается сезонный рост спроса, с другой — есть опасения затоваривания.
Геополитические риски оказывают давление, но не играют ключевую роль. Как пояснил «Ридусу» портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин, спрос на «черное золото» всегда получает поддержку в летний период. Традиционно в транспортном секторе увеличивается потребление.
В свою очередь, в Минэнерго США дают прогнозы о возможном профиците. В настоящий момент ожидания п спросу снижены, а вот рост предложения имеется.
— Кроме того, инвесторы продолжают учитывать политические риски: заявления президента США Дональда Трампа о готовящемся «серьезном» заявлении в адрес России, — говорит аналитик.
Звучат опасения введения новых санкций, на этом фоне цена на баррель заведомо завышена — вшита в стоимость.