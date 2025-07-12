Аналитик Скрябин: цены на нефть зависят от заявления Трампа по России

К 11 июля стоимость барреля нефти марки Brent дошел на торгах до отметки в 69 долларов. В настоящий момент рынок держится в зоне консолидации. Эксперты объяснят, что с одной стороны на ценах сказывается сезонный рост спроса, с другой — есть опасения затоваривания.