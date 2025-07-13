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Нацбанк обнародовал курс доллара и курс евро на 13 июля

Нацбанк Беларуси определил курс евро, курс доллара и курс российского рубля на 13 июля, воскресенье.

Источник: Комсомольская правда

В Национальном банке назвали курсы валют на 13 июля 2025 года, воскресенье. В итоге курс евро, курс доллара и курс российского рубля не изменились в единственный выходной во время шестидневной рабочей недели в Беларуси.

Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.

В частности, на воскресенье, 13 июля, Национальным банком определены следующие курсы валют: 1 доллар США равен 2,9274 белорусского рубля, 1 евро — 3,4229 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7489 белорусского рубля.

В соотношении с курсовыми значениями, установленными на субботу, 12 июля, курс доллара, курс евро и курс российского рубля не изменились.

А еще Минобразования предоставляет дополнительный отпуск учителям в Беларуси.