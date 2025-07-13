Россиянам рассказали, как сэкономить на оплате услуг ЖКХ в жаркую погоду

В условиях экстремально высоких температур россиянам рекомендуют настраивать кондиционер на умеренный режим (+24…+26°C). Это поможет уменьшить счета за оплату ЖКХ. С подобным советом выступил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов в беседе с РИА Новости.
«Устанавливайте температуру на уровне 24−26 градусов — это достаточно комфортная температура для работы, для жизни в целом, и она, в отличие от 20 градусов, здорово экономит электроэнергию», — рассказал депутат.
Колунов также рекомендовал применять кондиционеры с функцией автоматического регулирования температуры и таймером, что позволит технике активироваться исключительно при превышении заданных показателей.
Также он подчеркнул важность систематического обслуживания оборудования, включая очистку фильтров, для обеспечения максимальной экономии энергии.
Ранее в Госдуме РФ предложили ввести специальные «антижаркие» дни, позволяющие сотрудникам при экстремально высоких температурах переходить на смешанный формат занятости или полностью на дистанционный режим работы.