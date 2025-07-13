Россиянам рассказали, как сэкономить на оплате услуг ЖКХ в жаркую погоду

В условиях экстремально высоких температур россиянам рекомендуют настраивать кондиционер на умеренный режим (+24…+26°C). Это поможет уменьшить счета за оплату ЖКХ. С подобным советом выступил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов в беседе с РИА Новости.