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Россиянам рассказали, как сэкономить на оплате услуг ЖКХ в жаркую погоду

Депутат Колунов: сэкономить на оплате ЖКХ летом поможет настройка кондиционера.

Источник: Комсомольская правда

В условиях экстремально высоких температур россиянам рекомендуют настраивать кондиционер на умеренный режим (+24…+26°C). Это поможет уменьшить счета за оплату ЖКХ. С подобным советом выступил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов в беседе с РИА Новости.

«Устанавливайте температуру на уровне 24−26 градусов — это достаточно комфортная температура для работы, для жизни в целом, и она, в отличие от 20 градусов, здорово экономит электроэнергию», — рассказал депутат.

Колунов также рекомендовал применять кондиционеры с функцией автоматического регулирования температуры и таймером, что позволит технике активироваться исключительно при превышении заданных показателей.

Также он подчеркнул важность систематического обслуживания оборудования, включая очистку фильтров, для обеспечения максимальной экономии энергии.

Ранее в Госдуме РФ предложили ввести специальные «антижаркие» дни, позволяющие сотрудникам при экстремально высоких температурах переходить на смешанный формат занятости или полностью на дистанционный режим работы.