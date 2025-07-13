Россиянам рассказали о прибавке работающим пенсионерам с 1 августа

Перерасчет страховых пенсий пенсионерам, продолжавшим работать в 2024 году, будет произведен в августе, рассказал aif.ru доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.
«Беззаявительный перерасчёт обусловлен тем фактом, что пенсионер работает и за него продолжают уплачиваться страховые взносы, а, соответственно, и продолжают формироваться пенсионные права. Максимальное число учитываемых ИПК при проведении беззаявительного перерасчёта равно 3. Размер увеличения страховой пенсии для каждого пенсионера будет индивидуальным. При этом максимально возможная сумма увеличения составляет 437,07 ₽», — объяснил он.
Балынин подчеркнул, что никаких заявлений на перерасчет пенсии подавать не нужно.
«У Социального фонда России есть все необходимые данные для его проведения и в августе будут осуществлены выплаты в увеличенном размере. Если кто-то позвонит или напишет, что для проведения августовского повышения пенсии необходимо пройти по какой-либо ссылке или продиктовать какой-нибудь код или ещё что-то сделать, то можно быть уверенным, что это мошенники», — сказал он.
Ранее депутат ГД Светлана Бессараб объяснила aif.ru, как россияне могут увеличить размер своей пенсии более чем в два раза.