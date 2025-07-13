Россиянам рассказали о прибавке работающим пенсионерам с 1 августа

«У Социального фонда России есть все необходимые данные для его проведения и в августе будут осуществлены выплаты в увеличенном размере. Если кто-то позвонит или напишет, что для проведения августовского повышения пенсии необходимо пройти по какой-либо ссылке или продиктовать какой-нибудь код или ещё что-то сделать, то можно быть уверенным, что это мошенники», — сказал он.