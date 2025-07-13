Министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут вручила награды аграриям Самарской области

Самарская область демонстрирует стабильный рост в агропромышленном комплексе: по итогам прошлого года сельхозпроизводство увеличилось на 4,8%, рекордные урожаи собраны по подсолнечнику и сое. Производство скота и птицы выросло более чем на 6,3%, а надои молока на корову — почти на 6,6%. Экспорт продовольствия за год увеличился почти на 8%. В развитие АПК активно вкладываются системные меры господдержки: в прошлом году регион получил свыше 2 млрд рублей, а в текущем — около 2,6 млрд.