Казахстан стал главным импортером российского шоколада

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Больше всего шоколада за первые четыре месяца этого года Россия продала своим ближайшим соседям, например Казахстану, Азербайджану и Узбекистану, а также Китаю, выяснило РИА Новости, изучив доступные данные по торговой статистике разных стран и данные платформы ООН Comtrade.

Самым большим импортером шоколада из России стал Казахстан — поставки в эту страну за январь-апрель 2025 года составили 78,3 миллиона долларов. Следом расположились и другие соседи России: Азербайджан (23,4 миллиона долларов), Узбекистан (21,4 миллиона), Киргизия (14,7 миллиона) и Грузия (8 миллионов). Также в числе лидеров, судя по данным прошлых лет, могла бы быть и Белоруссия, однако с 2022 года страна не раскрывает подробностей статистики по торговле.