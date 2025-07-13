Казахстан стал главным импортером российского шоколада

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Больше всего шоколада за первые четыре месяца этого года Россия продала своим ближайшим соседям, например Казахстану, Азербайджану и Узбекистану, а также Китаю, выяснило РИА Новости, изучив доступные данные по торговой статистике разных стран и данные платформы ООН Comtrade.
Китай стал шестым по величине покупателем российского шоколада с импортом на 7,4 миллиона долларов. Далее идут Армения с 5,7 миллиона долларов, Сербия с 3 миллионами и Молдавия с 2,4 миллиона. Замкнула топ-10 Германия с 2,1 миллиона долларов.
За ними в топ-15 расположились США (970 тысяч долларов), Израиль (790 тысяч), Саудовская Аравия (426 тысяч), Латвия (418 тысяч) и Болгария (355 тысяч).
Среди этих стран больше всего за год интерес к шоколаду из России вырос у Болгарии — в 4,1 раза, Саудовской Аравии — в 1,8 раза, а также Казахстана, Сербии и Азербайджана — в 1,3 раза.