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Эксперт назвала три типа покупателей столичных квартир

На первичном рынке жилой недвижимости Москвы восстанавливается интерес со стороны покупателей из регионов.

На первичном рынке жилой недвижимости Москвы восстанавливается интерес со стороны покупателей из регионов. По оценке экспертов, если в начале 2025 года их доля в проектах бизнес- и премиум-класса варьировалась в пределах 7−10%, то к концу первого полугодия она выросла до 12−18%.

Увеличение продаж говорит о смене покупательского настроения и перераспределении инвестиционного спроса в пользу недвижимости в столице, отмечает, руководитель направления коммерческих сервисов девелоперской компании «Мангазея» Юлия Архангельская.

В первом квартале 2025 года региональные покупатели демонстрировали сдержанность. Ее главным фактором была высокая степень неопределенности, в том числе из-за ожиданий изменения ключевой ставки. Однако после заседания Центробанка, на котором было объявлено о снижении ключевой ставки, доля клиентов из регионов начала расти.

Дополнительным стимулом стало постепенное снижение ставок по банковским вкладам. Вложения в недвижимость вновь начали рассматриваться как надежный инструмент сохранения и приумножения капитала. В совокупности эти факторы привели к активизации региональных инвесторов, особенно в бизнес- и премиум-сегментах.

Юлия Архангельская отмечает, что поведение покупателей стало более прагматичным и взвешенным. Эксперт выделяет три ключевых поведенческих сценария региональных инвесторов.

Первый — гибридный, когда цель клиента не только улучшить условия жизни семьи здесь и сейчас, но и одновременно сделать выгодное вложение на будущее.

— Таких примерно 35%. Их капитал стартует от 20 миллионов рублей. Бывает, что изначально они нацелены на инвестиционную недвижимость, но в процессе принятия решения переориентируются на покупку жилья для семьи, чаще всего с одним-двумя детьми. Главная мотивация к покупке — привлекательные условия по семейной или субсидированной ипотеке. Таким образом, сделка одновременно решает жилищный вопрос и выступает в роли инвестиции, — поясняет эксперт.

Второй сценарий — покупка недвижимости для ребенка 14−15 лет, готовящегося к поступлению в столичный вуз. По подсчетам эксперта, покупатели этой категории составляют 15% рынка. Они ориентируются на бюджет в пределах 10−12 миллионов рублей, используют краткосрочные ипотечные программы и делают акцент на срок сдачи объекта.

Юлия Архангельская добавляет, что основная мотивация покупателей — обеспечить комфортное и самостоятельное проживание студента в собственном жилье с первого курса.

Третий тип — так называемые solo-клиенты, которые составляют половину рынка. Это — жители регионов 35−40 лет, профессионально активные в нескольких городах, но стратегически ориентированные на Москву.

— Клиенты приобретают квартиру как будущую опору для переезда — «плацдарм». Сделка чаще всего финансируется через субсидированную ипотеку на короткий срок, чтобы закрепиться в столице уже сейчас. В дальнейшем планируется «распаковка» капитала: продажа недвижимости в регионе, снятие депозитов и досрочное погашение кредита. Рациональные покупатели рассматривают сделку как первый шаг к переезду и постоянной жизни в Москве, — добавляет эксперт.