Эксперт назвала три типа покупателей столичных квартир

— Таких примерно 35%. Их капитал стартует от 20 миллионов рублей. Бывает, что изначально они нацелены на инвестиционную недвижимость, но в процессе принятия решения переориентируются на покупку жилья для семьи, чаще всего с одним-двумя детьми. Главная мотивация к покупке — привлекательные условия по семейной или субсидированной ипотеке. Таким образом, сделка одновременно решает жилищный вопрос и выступает в роли инвестиции, — поясняет эксперт.