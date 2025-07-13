Годовая инфляция в июне превысила 8% — Нацбюро статистики

КИШИНЕВ, 13 июл — Sputnik. Средние потребительские цены в Молдове выросли в июне этого года по сравнению с тем же месяцем предыдущего на 8,2%, сообщили в Национальном бюро статистики (НБС).
Так, продовольственные товары подорожали на 10,0%, непродовольственные товары — на 2%, услуги населению — на 14,6%.
Из продуктов питания наибольший рост цен зафиксирован на фрукты (33,2%) и овощи (30,2%).Значительно подорожали яйца (18,24%) и растительное масло (16,55%), на 2,26% выросли цены на хлеб. Мясо подорожало на 4%, молоко и молочные продукты — на 6,7%.
За год снизились цены только на сахар — на 4,75%.
Что касается непродоволдьственных товаров, то за 12 месяцев наибольший рост цен зафиксирован на обувь (5,8%), готовую одежду (4,77%) и лекарства (5,4%). На 3,26 подорожали стройматериалы.
Снижение цен зафиксировано только на топливо (4,02%).
Рост цен на услуги за год стал довольно значительным. Так, сильнее всего подорожали коммунальные и жилищные услуги (26,15%), в том числе:
- питьевая вода (30,2%);
- электричество (27,18%);
- природный газ, поставляемый через сеть (27,59%);
- централизованное отопление (15,2%).
Медицинские услуги стали дороже за год на 21,62%, общепит подорожал на 5,78%.
В июне 2025 года по сравнению с маем 2025 года среди непродовольственных товаров наиболее выраженный рост цен отмечен на топливо (1,4%, в том числе дизельное топливо — на 3,7%, бензин — на 2,4%), строительные материалы для текущего ремонта жилья — на 0,7%, одежду — на 0,3%, отмечает НБС.
В услугах населению в июне по сравнению с маем средние цены возросли на 0,6%, в основном за счет роста цен на услуги пассажирского транспорта — на 4,6% (в том числе на услуги воздушного транспорта — на 17,5%), услуги канализации — на 4,2% и услуги водоснабжения — на 4%.
По сравнению с маем текущего года, в июне ощутимо подешевели овощи — на 10,2%, сахар — на 1,5%, масло растительное — на 0,9%. В этом же периоде зафиксирован рост цен на фрукты — на 5,6%, мясо, мясные полуфабрикаты и консервы — на 0,6%.
Средние потребительские цены с начала текущего года выросли на 5,1%, в том числе на продовольственные товары — на 6,2%, непродовольственные товары — на 1,1% и услуги населению — на 9,3%.
Напомним, правительство Молдовы ожидает инфляцию на уровне 6% на конец текущего года, целевой показатель, установленный Нацбанком, составляет около 5%.
Данные НБС не включают Приднестровье и муниципий Бендеры.