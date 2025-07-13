Годовая инфляция в июне превысила 8% — Нацбюро статистики

В услугах населению в июне по сравнению с маем средние цены возросли на 0,6%, в основном за счет роста цен на услуги пассажирского транспорта — на 4,6% (в том числе на услуги воздушного транспорта — на 17,5%), услуги канализации — на 4,2% и услуги водоснабжения — на 4%.