В Акмолинской области пересмотрят способы отпуска лекарств

В свою очередь, представитель Viamedis сообщил о наличии проблем с ритмичностью поставок: отгрузки осуществляются по графику, однако одна и та же позиция нередко поставляется частями, зачастую ближе к окончанию квартала. Такая практика создает дополнительную нагрузку на персонал при приёмке и увеличивает риски краткосрочного отсутствия препаратов. По данному вопросу Нурлыбек Асылбеков поручил управлению логистики «СК-Фармации» в кратчайшие сроки согласовать со всеми поставщиками корректировку графиков, чтобы обеспечить централизованную и полную отгрузку в первой декаде месяца — до 15 числа. В случае форс-мажоров допустимо смещение сроков, но не позднее 20-го числа каждого месяца.