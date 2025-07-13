Глава Минсельхоза России Оксана Лут и самарский губернатор посетили сельхозпредприятия региона

«Мы сегодня обсуждали логистику, экспорт. Казалось бы, это деятельность предприятий. Но мы должны развивать нашу портовую инфраструктуру. Сейчас идет большая дискуссия о том, как перевозить — правильнее, выгоднее, доступнее. И здесь очень большая роль реки. Мы сейчас готовим большую программу по развитию наших портов — Сызрань, Самара, Тольятти. Сегодня с партнером увидели возможность через пару лет создания еще одного порта, который позволил бы экспортировать продукцию, которая наращивается сейчас на производстве здесь, в Тольятти. Поэтому очень много направлений, но самое главное, что удается Министерству сельского хозяйства Российской Федерации — оказывать внимание всем регионам. Мы очень рады, что сегодня это внимание было оказано нам».