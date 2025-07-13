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Бастрыкин затребовал повторный доклад по аварийному дому в Самаре

Глава СК России Александр Бастрыкин потребовал прислать ему повторный доклад об уголовном деле, связанном с аварийным домом на улице Марии Авейде в Самаре.

Источник: Комсомольская правда

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал повторный доклад по уголовному делу, связанному с аварийным домом в Самаре. Жителям дома на улице Марии Авейде не предоставляют благоустроенное жилье, хотя три года назад их дом признали аварийным, сообщает СК РФ.

«Здание 1949 года постройки находится в непригодном состоянии: конструкции изношены и разрушаются, имеется угроза полного обрушения», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном телеграм-канале Следственного комитета.

8 июля 2025 года в доме произошел пожар. Огонь вспыхнул из-за неисправной проводки. Жильцы обращались во многие инстанции, однако новое жилье им не предоставили.