Бастрыкин затребовал повторный доклад по аварийному дому в Самаре

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал повторный доклад по уголовному делу, связанному с аварийным домом в Самаре. Жителям дома на улице Марии Авейде не предоставляют благоустроенное жилье, хотя три года назад их дом признали аварийным, сообщает СК РФ.