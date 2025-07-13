Градосовет одобрил доработанный проект туристического комплекса из 12 зданий в Лесном

Архитектурный совет одобрил проект туристического комплекса из 12 зданий в Лесном. Доработанную концепцию рассмотрели на заседании в пятницу, 11 июля.
Комплекс «Балтик Бриз» хотят разместить на участке с кадастровым номером 39:17:030012:2. На территории 3,3 гектара планируют построить гостиницу на 72 номера, два пансионата с лечебным уклоном и девять корпусов с апартаментами.
Ранее у членов градостроительного совета возникали вопросы к одинаковой этажности и планировочным решениям. Авторы прислушались к замечаниям и доработали проект. В частности, они изменили архитектуру зданий и убрали кольцо с фонтаном в центре.
«Если взять именно архитектуру, она получилась немного разношёрстной. Есть вопросы к окнам, ограждениям и балконам. Это на вкус автора, но хотелось бы видеть более целостную картину», — высказалась архитектор Наринэ Арустамова. В то же время большинство членов совета согласились, что концепция стала лучше.
Совет одобрил проект к дальнейшей разработке. Главный архитектор области Евгений Костромин отметил, что авторам необходимо предоставить на согласование паспорта фасадов и архитектурные решения.
Изображения из презентации проекта.