Градосовет одобрил доработанный проект туристического комплекса из 12 зданий в Лесном

«Если взять именно архитектуру, она получилась немного разношёрстной. Есть вопросы к окнам, ограждениям и балконам. Это на вкус автора, но хотелось бы видеть более целостную картину», — высказалась архитектор Наринэ Арустамова. В то же время большинство членов совета согласились, что концепция стала лучше.