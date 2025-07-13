В Омской области упал спрос на подержанные автомобили

В Омской области за январь-июнь 2025 года продажи автомобилей с пробегом сократились на 14% на фоне резкого роста предложения и изменения потребительских предпочтений. По данным аналитиков портала «Дром», число выставленных на продажу подержанных машин в регионе увеличилось на 36% — до более 138 тыс. объявлений, тогда как спрос заметно упал. Средняя цена выставленного транспорта снизилась на 3% и составила около 1,2 млн рублей, а средняя стоимость недавно проданных автомобилей упала почти на 3% — до 867 тыс. рублей.