В Омской области упал спрос на подержанные автомобили

В Омской области за январь-июнь 2025 года продажи автомобилей с пробегом сократились на 14% на фоне резкого роста предложения и изменения потребительских предпочтений. По данным аналитиков портала «Дром», число выставленных на продажу подержанных машин в регионе увеличилось на 36% — до более 138 тыс. объявлений, тогда как спрос заметно упал. Средняя цена выставленного транспорта снизилась на 3% и составила около 1,2 млн рублей, а средняя стоимость недавно проданных автомобилей упала почти на 3% — до 867 тыс. рублей.
Эксперты объясняют снижение активности экономической неопределённостью после введения утильсбора и роста кредитных ставок. Напомним, с 1 марта 2025 года в регионе действует новый утильсбор на автомобили старше пяти лет, а с июня наблюдается повышение средних ставок автокредитования.
«Сейчас люди либо выбирают недорогие модели, либо временно откладывают покупку. В таких условиях продавцам приходится снижать цены, что особенно заметно летом, когда продажи традиционно падают», — отмечает аналитик портала «Дром» Сергей Лагурёв.
В числе самых востребованных на вторичном рынке Омской области по-прежнему лидируют «Лада Приора», Toyota Corolla, «Лада Гранта», «Лада −114 Самара» и «Лада-2107». При этом продажи «Приоры» и «Короллы» упали примерно на 14%, а спрос на «Ладу Гранту», наоборот, вырос на 4%, при этом средние цены на эти модели менялись в диапазоне от снижения на 6% до небольшого роста.