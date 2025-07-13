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Казахстан, Азербайджан и Узбекистан стали лидерами по импорту шоколада из России

За первые четыре месяца 2025 года крупнейшими покупателями российского шоколада стали Казахстан, Азербайджан и Узбекистан.

Источник: Freepik

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные торговой статистики и платформу ООН Comtrade.

С января по апрель 2025 года Россия экспортировала шоколад на сумму не менее $170,7 млн.

Казахстан занял первое место по объёму закупок — $78,3 млн. Далее следуют Азербайджан ($23,4 млн), Узбекистан ($21,4 млн), Киргизия ($14,7 млн) и Грузия ($8 млн).

В десятку крупнейших импортёров также вошли Китай ($7,4 млн), Армения ($5,7 млн), Сербия ($3 млн), Молдавия ($2,4 млн) и Германия ($2,1 млн).

Сильнее всего за год вырос интерес к российскому шоколаду у Болгарии — в 4,1 раза, а также у Саудовской Аравии, Казахстана, Сербии и Азербайджана.

Ранее стало известно, что в июне 2025 года спрос на клубнику и черешню в России упал на фоне роста цен и сокращения урожая.

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