Курс биткойна установил новый рекорд, превысив $119 тыс

Биткойн установил новый исторический рекорд, превысив отметку в $119 тыс., следует из данных Binance.
13 июля стоимость криптовалюты достигала $119 216. На 18:26 мск биткойн дорожал на 1,37%, составив $119 015.
Ранее, 11 июля, криптовалюта впервые поднялась выше уровня в $118 тыс. За последний месяц курс вырос на 12,9%.
Специалисты связывают рост биткойна с инициативами президента Соединённых Штатов Дональда Трампа по развитию рынка криптовалют, а также с растущим интересом к ней со стороны других стран. При этом большинство других криптовалют за этот же период потеряли 30−50% в стоимости с начала года.
Накануне гендиректор компании GIS Mining Василий Гиря заявил, что биткоин может вырасти до $130 тыс.