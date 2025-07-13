Курс биткойна установил новый рекорд, превысив $119 тыс

Специалисты связывают рост биткойна с инициативами президента Соединённых Штатов Дональда Трампа по развитию рынка криптовалют, а также с растущим интересом к ней со стороны других стран. При этом большинство других криптовалют за этот же период потеряли 30−50% в стоимости с начала года.