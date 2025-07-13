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Курс биткойна установил новый рекорд, превысив $119 тыс

Аналитики связывают рост биткоина с действиями президента США Дональда Трампа.

Источник: Аргументы и факты

Биткойн установил новый исторический рекорд, превысив отметку в $119 тыс., следует из данных Binance.

13 июля стоимость криптовалюты достигала $119 216. На 18:26 мск биткойн дорожал на 1,37%, составив $119 015.

Ранее, 11 июля, криптовалюта впервые поднялась выше уровня в $118 тыс. За последний месяц курс вырос на 12,9%.

Специалисты связывают рост биткойна с инициативами президента Соединённых Штатов Дональда Трампа по развитию рынка криптовалют, а также с растущим интересом к ней со стороны других стран. При этом большинство других криптовалют за этот же период потеряли 30−50% в стоимости с начала года.

Накануне гендиректор компании GIS Mining Василий Гиря заявил, что биткоин может вырасти до $130 тыс.

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