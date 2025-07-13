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Мерц опасается, что ФРГ не выдержит американских пошлин в 30%

Канцлер считает, что это нанесёт серьёзный удар по немецкой экспортной отрасли.

Источник: Аргументы и факты

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что введение президентом США Дональдом Трампом пошлин в 30% нанесёт серьёзный удар по экспорту ФРГ, которая является крупнейшей экономики Европы, если торговый конфликт не будет разрешен мирным путем в ближайшие недели.

По словам Мерца, в такой ситуации правительству придется пересмотреть и отложить часть текущих экономических мер.

«Это затмит все остальное и окажет сильное давление на немецкую экспортную индустрию», — приводит слова канцлера телеканал ARD.

Мерц отметил, что сейчас идут консультации с другими лидерами ЕС. Глава правительства Германии выразил уверенность, что благодаря единству Евросоюза и существующим хорошим отношениям с американским президентом удастся избежать введения таких масштабных тарифов.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европейский союз ускорит подготовку ответных мер на пошлины, которые анонсировал американский лидер Дональд Трамп.

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