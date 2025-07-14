Нацбанк увеличил курс доллара и курс евро на 14 июля после выходных

В Национальном банке скорректировали курсы валют на 14 июля 2025 года, понедельник. Так, курс евро и курс доллара подросли, а курс российского рубля понизился после выходных.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
В итоге не понедельник, 14 июля, Национальным банком определены следующие валютные курсы: 1 доллар США равен 2,9302 белорусского рубля, 1 евро — 3,4253 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7402 белорусского рубля.
В соотношении с курсовыми значениями, действовавшими в субботу, 13 июля, курс доллара и курс евро подросли, а курс российского рубля снижен в понедельник, 14 июля. При этом ощутимее в сторону увеличения изменился курс американской валюты.
В денежном выражении курс доллара вырос на 0,0028 белрубля, курс евро увеличился на 0,0024 белрубля, курс российского рубля опустился на 0,0087 белрубля.
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон о штрафах до 200 базовых за отсутствие в продаже овощей.