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Нацбанк увеличил курс доллара и курс евро на 14 июля после выходных

Нацбанк Беларуси поднял курс евро и курс доллара и понизил курс российского рубля на 14 июля, понедельник.

Источник: Комсомольская правда

В Национальном банке скорректировали курсы валют на 14 июля 2025 года, понедельник. Так, курс евро и курс доллара подросли, а курс российского рубля понизился после выходных.

Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.

В итоге не понедельник, 14 июля, Национальным банком определены следующие валютные курсы: 1 доллар США равен 2,9302 белорусского рубля, 1 евро — 3,4253 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7402 белорусского рубля.

В соотношении с курсовыми значениями, действовавшими в субботу, 13 июля, курс доллара и курс евро подросли, а курс российского рубля снижен в понедельник, 14 июля. При этом ощутимее в сторону увеличения изменился курс американской валюты.

В денежном выражении курс доллара вырос на 0,0028 белрубля, курс евро увеличился на 0,0024 белрубля, курс российского рубля опустился на 0,0087 белрубля.

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон о штрафах до 200 базовых за отсутствие в продаже овощей.

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