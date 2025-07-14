Канцлер Германии заявил об угрозе США нанести сильнейший удар по экономике страны

Мерц также рассказал, что совместно с президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен он намерен до 1 августа искать компромисс, который устроит все стороны. По его словам, ранее уже удавалось находить здравые решения в подобных ситуациях. Канцлер выразил надежду, что и на этот раз европейским странам удастся выработать ответ на возможное ужесточение торговых отношений с США.