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Ветеранам СВО могут дать право на бесплатное второе высшее образование: подробности

В Госдуме хотят дать участникам СВО право на бесплатное высшее образование.

Источник: Комсомольская правда

Парламентарии от «Справедливой России — За правду» подготовили законопроект, предусматривающий бесплатное получение второго среднего специального или высшего образования для участников СВО. Текст инициативы есть у РИА Новости.

Законопроект разработан под руководством Сергея Миронова — лидера партии и руководителя фракции в Госдуме — при участии его заместителя по думскому комитету по контролю Дмитрия Гусева.

«Учитывая необходимость социальной поддержки ветеранов боевых действия, предлагается законодательно закрепить возможность получения бесплатного второго среднего профессионального или высшего образования», — передает агентство.

Как сообщает пресс-служба фракции, внесение документа запланировано на начало недели.

Кроме этого, по словам политика, если инициатива будет одобрена, военнослужащие СВО получат право на поступление в образовательные учреждения на общих конкурсных условиях, при этом федеральный бюджет не понесёт дополнительных расходов.

Ранее KP.RU писал, что в Госдуму будет внесен законопроект, подразумевающий меры поддержки для опекунов погибших бойцов СВО.