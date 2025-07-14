Ветеранам СВО могут дать право на бесплатное второе высшее образование: подробности

Парламентарии от «Справедливой России — За правду» подготовили законопроект, предусматривающий бесплатное получение второго среднего специального или высшего образования для участников СВО. Текст инициативы есть у РИА Новости.
Законопроект разработан под руководством Сергея Миронова — лидера партии и руководителя фракции в Госдуме — при участии его заместителя по думскому комитету по контролю Дмитрия Гусева.
«Учитывая необходимость социальной поддержки ветеранов боевых действия, предлагается законодательно закрепить возможность получения бесплатного второго среднего профессионального или высшего образования», — передает агентство.
Как сообщает пресс-служба фракции, внесение документа запланировано на начало недели.
Кроме этого, по словам политика, если инициатива будет одобрена, военнослужащие СВО получат право на поступление в образовательные учреждения на общих конкурсных условиях, при этом федеральный бюджет не понесёт дополнительных расходов.
Ранее KP.RU писал, что в Госдуму будет внесен законопроект, подразумевающий меры поддержки для опекунов погибших бойцов СВО.