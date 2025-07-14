Объявленный в розыск сын режиссера «Моей прекрасной няни» имеет долги по кредитам

Василий Кирющенко (внесён в список террористов и экстремистов), сын режиссёра сериала «Моя прекрасная няня» и один из лидеров запрещённой в России террористической организации «Русский добровольческий корпус» (РДК), который объявлен в розыск, не выплатил в РФ кредиты на сумму почти 136 тыс. рублей. Об этом сообщили в правоохранительных органах, пишет РИА Новости.
«Василий Кирющенко* имеет задолженность по кредитным платежам почти в 136 тыс. рублей», — отметил источник агентства. По его словам, кредит был оформлен в Московском кредитном банке, но своевременно не погашен.
В банке открыто три исполнительных производства в отношении Кирющенко, однако все они прекращены на основании пункта 3 части 1 статьи 46 закона «Об исполнительном производстве» — взыскатель уведомлён о невозможности взыскания из-за отсутствия информации о местонахождении должника, его имущества или денежных средств.
Василий Кирющенко* — сын режиссёра Алексея Кирющенко, создателя сериалов «Моя прекрасная няня» и «Слуга народа». Он является одним из идеологов РДК (признанной террористической и запрещённой в РФ организации). В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям 205.2 (призывы к терроризму) и 205.5 (организация деятельности террористической организации) УК РФ.
В России ему грозит до 20 лет лишения свободы.
* внесён в перечень террористов и экстремистов РФ и объявлен в розыск.