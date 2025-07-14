Объявленный в розыск сын режиссера «Моей прекрасной няни» имеет долги по кредитам

Василий Кирющенко (внесён в список террористов и экстремистов), сын режиссёра сериала «Моя прекрасная няня» и один из лидеров запрещённой в России террористической организации «Русский добровольческий корпус» (РДК), который объявлен в розыск, не выплатил в РФ кредиты на сумму почти 136 тыс. рублей. Об этом сообщили в правоохранительных органах, пишет РИА Новости.