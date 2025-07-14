Паромная линия свяжет Владивосток и курорты КНДР

«Планируется возобновить и морское сообщение и развивать контакты между людьми», — заявил Лавров.
Министр напомнил, что авиасообщение между странами уже восстановлено после паузы из-за пандемии коронавируса. Он также отметил заинтересованность Северной Кореи в привлечении российских туристов на свои курорты, такие как Вонсан, подтвердив реалистичность проекта паромного сообщения с этим городом.
Идея морского сообщения не нова: несколько месяцев назад о подобной возможности высказывался российский посол в КНДР Александр Мацегора. Он предполагал, что помимо авиарейсов, туристов из Владивостока в центр корейского пляжного отдыха мог бы доставлять комфортабельный паром за 10−15 часов.
Напомним, первый тур на новый курорт в КНДР стартовал 7 июля. Комплекс находится примерно в 160 км от Пхеньяна на восточном побережье и включает почти 6-километровую пляжную полосу, 54 отеля, рестораны, спа-комплексы, магазины, аквапарк, кинотеатр, стадион и небольшой аэродром. В какую стоимость обойдется отдых, рассказываем по ссылке.