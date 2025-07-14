Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Паромная линия свяжет Владивосток и курорты КНДР

ВЛАДИВОСТОК, 14 июля, ФедералПресс. В ходе переговоров в Вонсане между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи обсуждалась перспектива запуска паромной линии, связывающей Владивосток и северокорейский курортный регион. Лавров подчеркнул, что это направление является востребованным на Дальнем Востоке.

Источник: AP 2024

«Планируется возобновить и морское сообщение и развивать контакты между людьми», — заявил Лавров.

Министр напомнил, что авиасообщение между странами уже восстановлено после паузы из-за пандемии коронавируса. Он также отметил заинтересованность Северной Кореи в привлечении российских туристов на свои курорты, такие как Вонсан, подтвердив реалистичность проекта паромного сообщения с этим городом.

Идея морского сообщения не нова: несколько месяцев назад о подобной возможности высказывался российский посол в КНДР Александр Мацегора. Он предполагал, что помимо авиарейсов, туристов из Владивостока в центр корейского пляжного отдыха мог бы доставлять комфортабельный паром за 10−15 часов.

Напомним, первый тур на новый курорт в КНДР стартовал 7 июля. Комплекс находится примерно в 160 км от Пхеньяна на восточном побережье и включает почти 6-километровую пляжную полосу, 54 отеля, рестораны, спа-комплексы, магазины, аквапарк, кинотеатр, стадион и небольшой аэродром. В какую стоимость обойдется отдых, рассказываем по ссылке.

Узнать больше по теме
Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше