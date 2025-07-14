Паромная линия свяжет Владивосток и курорты КНДР

Министр напомнил, что авиасообщение между странами уже восстановлено после паузы из-за пандемии коронавируса. Он также отметил заинтересованность Северной Кореи в привлечении российских туристов на свои курорты, такие как Вонсан, подтвердив реалистичность проекта паромного сообщения с этим городом.