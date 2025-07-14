В семь раз за пять лет увеличились объемы электронной торговли в Казахстане

Объемы достигли 3,2 трлн тенге ($4,4 млн). Это 14% от всего объема розничной торговли, уточнили в ведомстве.
В министерстве поставили цель: чтобы через 5 лет каждая покупка была оформлена онлайн.
Узнать больше по теме
ШОС: крупнейшие страны Евразии, объединившиеся против терроризма и сепаратизма
Площадь стран — участников ШОС составляет порядка 34 млн кв. км, это около 60% территории Евразии. При этом живет в этих странах более 3,4 млрд человек, то есть почти половина населения планеты. Что такое ШОС и каковы цели организации — читайте в материале.Читать дальше