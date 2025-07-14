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В семь раз за пять лет увеличились объемы электронной торговли в Казахстане

АЛМАТЫ, 14 июл — Sputnik. В Казахстане за пять лет в семь раз увеличились объемы электронной торговли, сообщили в Минторговли республики.

Источник: Sputnik.kz

Объемы достигли 3,2 трлн тенге ($4,4 млн). Это 14% от всего объема розничной торговли, уточнили в ведомстве.

В министерстве поставили цель: чтобы через 5 лет каждая покупка была оформлена онлайн.

Отметили участие Казахстана по упрощению трансграничной торговли в ЕАЭС, ШОС и других международных площадках.

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