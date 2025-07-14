Как сэкономить на оплате ЖКХ во время отпуска: назван способ

По словам Якубовского, граждане могут оформить перерасчет платы за ЖКХ, если отсутствуют дома более пяти дней подряд. Это актуально для тех, кто уезжает в командировку, на лечение в другой город, на дачу или в другое жилье. Перерасчет возможен для услуг, которые рассчитываются по числу проживающих, а не по счетчикам. К ним относятся холодная и горячая вода, водоотведение и вывоз мусора.