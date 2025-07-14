Как сэкономить на оплате ЖКХ во время отпуска: назван способ

Депутат Госдумы Александр Якубовский поделился советами, как снизить расходы на коммунальные услуги во время отпусков. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Якубовского, граждане могут оформить перерасчет платы за ЖКХ, если отсутствуют дома более пяти дней подряд. Это актуально для тех, кто уезжает в командировку, на лечение в другой город, на дачу или в другое жилье. Перерасчет возможен для услуг, которые рассчитываются по числу проживающих, а не по счетчикам. К ним относятся холодная и горячая вода, водоотведение и вывоз мусора.
Для перерасчета нужно обратиться в управляющую компанию, ТСЖ или ресурсоснабжающую организацию. Якубовский пояснил, что необходимо подать заявление и приложить документы, подтверждающие отсутствие. Это могут быть билеты на поезд или самолет, командировочные удостоверения, справки о временной регистрации в другом регионе, документы из больницы, санатория или пансионата.
Также стало известно, что Генеральная прокуратура России начала проверку законности повышения тарифов на коммунальные услуги. По информации ведомства, поручение дал генеральный прокурор Игорь Краснов. Прокуратура изучит действия региональных властей и коммунальных предприятий, чтобы выявить необоснованные расходы в тарифах. В ведомстве заверили, что по всем нарушениям будут приняты меры для защиты прав граждан.