В Приморье банкротят известную золотодобывающую компанию

В современной истории АО «Приморзолото» зарегистрировано 22 января 2010 года во Владивостоке. Основной вид деятельности — геологоразведочные работы и добыча руд и песков драгоценных металлов, в том числе золота, серебра и металлов платиновой группы. Компания владела лицензиями на перспективные золоторудные объекты в Приморском крае и участвовала в ряде проектов по разведке и освоению месторождений.