В Приморье банкротят известную золотодобывающую компанию

Процедура банкротства АО «Приморзолото» была инициирована после того, как предприятие столкнулось с серьёзными финансовыми трудностями. Об этом написал Telegram-канал «ОПС-медиа», отметив, что уставный капитал компании составляет 253 млн рублей.
В Арбитражном суде Приморского края продолжается рассмотрение иска приморского Минлесхоза о взыскании неустойки за пользование лесным участком. Несмотря на значительный уставный фонд, предприятие оказалось не в состоянии погасить свои обязательства, и теперь его деятельность контролирует конкурсный управляющий.
Эксперты полагают, что иск Минлесхоза, вероятно, будет удовлетворён в ближайшее время, однако остаётся вопрос, удастся ли фактически получить необходимую сумму. В настоящее время ситуация вокруг АО «Приморзолото» остаётся неопределённой, и дальнейшее развитие событий зависит от решений суда и действий конкурсного управляющего.
АО «Приморзолото» — одно из старейших предприятий золотодобывающей отрасли Дальнего Востока. История компании начинается с января 1932 года, когда был создан государственный союзный Приморский трест «Приморзолото» для организации добычи драгоценных металлов в регионе. В советский период предприятие играло значимую роль в развитии золотодобычи, обеспечивая промышленность страны стратегически важным сырьём.
В современной истории АО «Приморзолото» зарегистрировано 22 января 2010 года во Владивостоке. Основной вид деятельности — геологоразведочные работы и добыча руд и песков драгоценных металлов, в том числе золота, серебра и металлов платиновой группы. Компания владела лицензиями на перспективные золоторудные объекты в Приморском крае и участвовала в ряде проектов по разведке и освоению месторождений.
В последние годы экономические показатели предприятия существенно ухудшились: по данным бухгалтерской отчётности за 2019 год, выручка составила 69 тысяч рублей, а прибыль — минус 440 тысяч рублей. Кредиторская задолженность превышала 10 миллионов рублей.