Россиянам рассказали, кому из пенсионеров поднимут выплаты с 1 августа

«В 2025 году эта сумма составляет 17 815,40 рублей ежемесячно. Кроме того, пенсионерам старше 80 лет положена дополнительная выплата за уход в размере 1 314 рублей, а также доплаты за иждивенцев, которые назначают, если на полном обеспечении пенсионера имеются нетрудоспособные ближайшие родственники (дети, внуки до совершеннолетия или окончания очной учебы в вузе, супруги пенсионного возраста, инвалиды). Размер выплат за иждивенцев — по 2 969 рублей на каждого, но не более чем за троих», — уточнила Епифанова.