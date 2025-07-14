Россиянам рассказали, кому из пенсионеров поднимут выплаты с 1 августа

В августе будут повышены пенсии двум категориям россиян. Как отметила сенатор в беседе с aif.ru, эксперт АСИ Ольга Епифанова, речь идет о тех, кто выйдя на пенсию продолжил работать, а также об отметивших в июле 80-летие.
«С начала августа 2025 года в России будет проведён очередной перерасчёт страховых пенсий для граждан, продолжающих трудиться после выхода на пенсию. Размер прибавки зависит от количества пенсионных баллов, накопленных за 2024 год. Для получения этой надбавки не требуется подавать заявление — все изменения начисляются автоматически», — объяснила она.
По словам сенатора, также автоматически с августа начнут получать удвоенную фиксированную часть пенсии по старости пожилые россияне, которым в июле исполнилось 80 лет.
«В 2025 году эта сумма составляет 17 815,40 рублей ежемесячно. Кроме того, пенсионерам старше 80 лет положена дополнительная выплата за уход в размере 1 314 рублей, а также доплаты за иждивенцев, которые назначают, если на полном обеспечении пенсионера имеются нетрудоспособные ближайшие родственники (дети, внуки до совершеннолетия или окончания очной учебы в вузе, супруги пенсионного возраста, инвалиды). Размер выплат за иждивенцев — по 2 969 рублей на каждого, но не более чем за троих», — уточнила Епифанова.
Сенатор напомнила, что с начала 2025 года проводились и другие повышения пенсий: с января страховые выплаты увеличились на 9,5%, а с апреля социальные пенсии выросли на 14,75%. Она подчеркнула, что все перерасчёты и дополнительные выплаты начисляются автоматически, за исключением оформления пособия за уход, для которого требуется отдельное заявление.