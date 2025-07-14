Для туристических зон Конаева разработают дизайн-код

Как говорится в сообщении акимата, наибольший поток наблюдается на пляже № 5, благоустроенном за счёт бюджета и инвестора. В будни здесь отдыхают до 2 тыс. человек в день, в выходные — до 6 тыс. Кроме того, с начала сезона в тестовом режиме запущены пляжи № 6 и № 7.