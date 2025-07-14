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Для туристических зон Конаева разработают дизайн-код

Город Конаев с начала купального сезона посетили более 860 тыс. туристов, а до конца лета эта цифра может превысить 1,5 млн, сообщил аким города Асхат Бердиханов.

Источник: Сайт акимата города Конаев

Как говорится в сообщении акимата, наибольший поток наблюдается на пляже № 5, благоустроенном за счёт бюджета и инвестора. В будни здесь отдыхают до 2 тыс. человек в день, в выходные — до 6 тыс. Кроме того, с начала сезона в тестовом режиме запущены пляжи № 6 и № 7.

На втором этапе предполагается приведение к единому стандарту всех восьми городских пляжей. Общая протяжённость обновляемой береговой линии составит 6,1 км — от микрорайона Рауан до 18 микрорайона. После завершения сезона стартуют строительные работы на пляжах № 6 и № 7, а пляж № 8 будет реализован за счёт частных инвестиций.

Также в городе 140 туристических зон вне коммунального баланса. Для их систематизации и модернизации разрабатывается единый дизайн-код. Совместно с предпринимателями планируется внедрить единые стандарты сервиса, благоустройства и визуального оформления.

До 2028 года в Конаеве планируется реализовать 11 инвестиционных проектов на 306,4 млрд тенге. В числе объектов — гостиницы, бассейны, гольф-клуб и торгово-развлекательные центры.