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Во Владивостоке проводят ночные антиалкогольные рейды

Более 300 литров алкоголя изъято из незаконного оборота во Владивостоке. Контрольные мероприятия прошли в ночное время на Спортивной набережной.

Источник: РИА "Новости"

В результате рейда изъято 102 литра крепкого алкоголя без документов, составлено пять административных материалов.

Факты продажи контрафактного алкоголя без документов и лицензии подтвердились также на улицах Захарова, Траловая и на Океанском проспекте. Изъято более 200 литров спиртных напитков, в отношении правообладателей магазинов составлены административные материалы.

Нарушителям грозит штраф от 100 до 500 тысяч рублей, напоминают в городской администрации.

Сообщить о фактах продажи контрафактного алкоголя можно через форму на портале Госуслуг, мобильное приложение «Госуслуги. Решаем вместе», а также через виджеты на сайтах органов власти субъектов РФ.