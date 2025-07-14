Во Владивостоке проводят ночные антиалкогольные рейды

В результате рейда изъято 102 литра крепкого алкоголя без документов, составлено пять административных материалов.
Факты продажи контрафактного алкоголя без документов и лицензии подтвердились также на улицах Захарова, Траловая и на Океанском проспекте. Изъято более 200 литров спиртных напитков, в отношении правообладателей магазинов составлены административные материалы.
Нарушителям грозит штраф от 100 до 500 тысяч рублей, напоминают в городской администрации.
Сообщить о фактах продажи контрафактного алкоголя можно через форму на портале Госуслуг, мобильное приложение «Госуслуги. Решаем вместе», а также через виджеты на сайтах органов власти субъектов РФ.