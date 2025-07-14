Сельдь резко подешевела в Хабаровском крае, но треска и скумбрия дорожают

Параллельно фиксируется рост цен на другие виды рыб. Тихоокеанская треска подорожала на 1,1% за первую неделю июля и почти на 23% с начала года — до 430 рублей за килограмм. Камбала стоит около 125 рублей — рыба подорожала на 27,6% с января, хотя в первую неделю текущего месяца её стоимость осталась стабильной.