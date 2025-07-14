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Сельдь резко подешевела в Хабаровском крае, но треска и скумбрия дорожают

В Хабаровском крае, как и на всём Дальнем Востоке, продолжается снижение оптовых цен на мороженую тихоокеанскую сельдь.

Источник: Freepik

Как сообщили в ФГУП «Нацрыбресурс», по состоянию на начало июля цена на неё упала до 115 рублей за килограмм, что на 2,5% ниже, чем в июне, и на 23,3% ниже январского уровня.

Причиной снижения цены стали сезонные факторы и слабая торговая активность на внутреннем рынке. Значительное влияние оказал рост промысловой добычи: с начала года российские рыбаки выловили уже около 267 тысяч тонн этой рыбы, преимущественно в Тихом океане.

Параллельно фиксируется рост цен на другие виды рыб. Тихоокеанская треска подорожала на 1,1% за первую неделю июля и почти на 23% с начала года — до 430 рублей за килограмм. Камбала стоит около 125 рублей — рыба подорожала на 27,6% с января, хотя в первую неделю текущего месяца её стоимость осталась стабильной.