В Приморье ремонтируют сразу пять мостов на трассе Артём — Находка

В Приморье активно продолжается капитальный ремонт пяти мостов на участке автодороги Артём — Находка. Работы проводятся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», в населённых пунктах Штыково, Шкотово и Смоляниново. Ход реализации проектов недавно оценили представители общественного контроля, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе правительства края.
На участках 29 и 32 километров между Штыково и Шкотово капитальный ремонт мостовых сооружений завершён. Подрядная организация ООО «СТРОЙМОСТ ДВ» занимается завершающим этапом — благоустройством подходов и прилегающей территории.
На 35-м километре в Шкотово ООО «ПромЭко» завершило демонтаж старого моста и подготовило площадку под установку новых опор. Сейчас ждут поступления железобетонных конструкций, чтобы приступить к следующему этапу.
На выезде из Шкотово, на 37-м километре трассы, ремонт моста также завершён. ООО «СТРОЙМОСТ ДВ» сейчас устраивает подъездные пути. Работы идут с опережением графика.
На 50-м километре, на подъезде к Смоляниново, значительная часть обновления моста завершена. Заместитель генерального директора подрядной компании «ВСК-1» Александр Жоров сообщил, что осталось установить барьеры, нанести дорожную разметку и завершить благоустройство. После этого объект будет открыт для автотранспорта.
Напомним, в Приморье между сёлами Ширяевка и Тарасовка Михайловского округа продолжаются работы по строительству временного моста через реку Лубянка. Новая конструкция грузоподъёмностью до 40 тонн заменит аварийный мост, ранее демонтированный специалистами филиала «Мостостроительный» АО «Примавтодор». Как рассказали в компании, завершение строительства планируется к концу августа.