В Приморье ремонтируют сразу пять мостов на трассе Артём — Находка

На 50-м километре, на подъезде к Смоляниново, значительная часть обновления моста завершена. Заместитель генерального директора подрядной компании «ВСК-1» Александр Жоров сообщил, что осталось установить барьеры, нанести дорожную разметку и завершить благоустройство. После этого объект будет открыт для автотранспорта.