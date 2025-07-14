Министр транспорта: к 2030 году в махаллях не останется ни одной неасфальтированной дороги. Верим?

К 2030 году не останется ни одной неасфальтированной дороги среди местных и внутренних. Уже сегодня 70% грунтовых дорог переведены либо в щебеночное покрытие, либо в асфальт. Оставшиеся 30% мы планируем перевести в щебёнку в течение ближайших двух лет. Ни один населённый пункт не останется без нормальной дороги. Да, цель амбициозная, но мы взяли на себя эту ответственность совместно с Министерством финансов и экономики.