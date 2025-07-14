Министр транспорта: к 2030 году в махаллях не останется ни одной неасфальтированной дороги. Верим?

Вопрос был поднят депутатом Законодательной палаты Олий Мажлиса от фракции НДПУ Анвархоном Темировым. По его словам, одной из острых проблем для населения остаются дороги низшего уровня — те, по которым люди передвигаются ежедневно.
Как только начинается осень и зима, мы получаем десятки обращений от граждан: «Наши дети идут в школу и детский сад по грязи и бездорожью». Мы хотим услышать конкретный ответ: что именно делается для улучшения сельских и внутримахаллинских дорог? Если всё оставить на усмотрение местных хокимиятов, завтра нам будет нечего сказать людям.
Он также напомнил, что дороги в махаллях передаются на баланс местных хокимиятов, и каждому району выделяется по 4 миллиарда сумов, а также дополнительные средства из резервных фондов. Однако остаётся вопрос: достаточно ли этих средств, чтобы решить проблему повсеместно?
Министр транспорта ответил, что передача дорог на баланс хокимиятов не означает, что государство снимает с себя ответственность за их состояние. Он заверил, что у министерства есть чёткая программа, и работа в этом направлении уже активно ведётся.
К 2030 году не останется ни одной неасфальтированной дороги среди местных и внутренних. Уже сегодня 70% грунтовых дорог переведены либо в щебеночное покрытие, либо в асфальт. Оставшиеся 30% мы планируем перевести в щебёнку в течение ближайших двух лет. Ни один населённый пункт не останется без нормальной дороги. Да, цель амбициозная, но мы взяли на себя эту ответственность совместно с Министерством финансов и экономики.