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На омском Левобережье ввели в эксплуатацию новую художественную школу

Её площадь составляет более 1 400 кв. м.

Источник: департамент архитектуры и градостроительства Омска

В Омске на Левом берегу ввели в эксплуатацию новую художественную школу. Разрешение на её строительство было выдано ещё в 2016 году.

Образовательное учреждение находится на улице Крупской, 12/2. Это двухэтажное здание общей площадью 1 460, 2 кв. м. На первом этаже расположены холл, кабинет директора, учебные классы, гардероб и санузлы, а также трансформируемые пространства для занятий. На втором этаже находятся танцевальный и выставочный залы, гардероб и санузлы.

Застройщиком проекта выступила компания ООО «Лайт».