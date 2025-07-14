На омском Левобережье ввели в эксплуатацию новую художественную школу

Образовательное учреждение находится на улице Крупской, 12/2. Это двухэтажное здание общей площадью 1 460, 2 кв. м. На первом этаже расположены холл, кабинет директора, учебные классы, гардероб и санузлы, а также трансформируемые пространства для занятий. На втором этаже находятся танцевальный и выставочный залы, гардероб и санузлы.