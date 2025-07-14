Вячеслав Федорищев подвел итоги визита главы Минсельхоза РФ в Самарскую область

13 июля, министр сельского хозяйства Российской Федерации Оксана Лут посетила Самарскую область, где провела встречи и осмотрела ключевые предприятия агропромышленного комплекса региона.
Об этом рассказал глава региона Вячеслав Федорищев в своем телеграм-канале.
Рабочий день начался с совещания, на котором обсудили текущие достижения и перспективы развития сельского хозяйства в области.
Оксана Лут отметила высокие показатели региона: в 2024 году Самарская область собрала больше подсолнечника, чем любой другой регион страны. В 2025 году регион намерен повысить планку и выйти на новые уровни урожайности.
Губернатор сообщил о начале уборочной кампании, которая стартовала в южных районах области. Также было отмечено, что в регионе реализуется 47 мер господдержки для всех секторов АПК.
Особое внимание уделено техническому переоснащению сельхозпроизводителей — в этом году на эти цели из областного бюджета направлено более 300 млн рублей, помимо федеральных субсидий.
В рамках визита министр и региональные власти посетили предприятия, задающие технологический уровень агропромышленному комплексу региона: «Пегас-Агро», «Транспорт будущего», маслоэкстракционный завод ГК «ЭФКО» и АО «Край Каравай».
Особое внимание в ходе визита было уделено комплексному развитию сельских территорий. В рамках госпрограммы КРСТ Самарская область за последние шесть лет получила 6,7 млрд рублей из федерального бюджета.
Развивается и система подготовки кадров: между образовательными учреждениями и сельхозпредприятиями налажена кооперация, реализуются программы целевого обучения, открываются агротехнологические классы. В этом году они появятся ещё в трёх школах области.
Кроме того, министр и региональные власти обсудили поддержку участников специальной военной операции, вносящих вклад в развитие сельского хозяйства.
Примером стал проект Раиля Шияпова из Похвистневского района по выращиванию жимолости. Администрация района выделит ему 50 гектаров земли для реализации инициативы.
Сегодня Самарская область обладает агропромышленным комплексом полного цикла — от поля до прилавка.
Это позволяет не только обеспечивать население качественными продуктами питания, но и вносить весомый вклад в продовольственную безопасность страны.
Глава региона поблагодарил Оксану Лут за внимание к развитию сельского хозяйства в регионе и подчеркнул важность тесного взаимодействия с федеральным центром для реализации амбициозных проектов в сфере АПК.
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