Курс биткоина впервые в истории перевалил за $120 тысяч

9 июля 2025 года стоимость криптовалюты после полуторамесячного периода колебаний в коридоре 100−110 тысяч долларов поднялась до 111 тысяч 999 долларов, обновив исторический максимум. Предыдущий ценовой рекорд был зафиксирован 22 мая 2025 года на уровне 111 тысяч 980 долларов.