Курс биткоина впервые в истории перевалил за $120 тысяч

Курс биткойна установил новый абсолютный рекорд, преодолев планку в 120 тысяч долларов США, свидетельствуют данные специализированной криптоплатформы.
На 06:41 по московскому времени цифровая валюта достигла отметки в 120 тысяч долларов (прирост +1,87%). К 06:45 мск биткойн усилил восходящую динамику, превзошел уровень 121 тысячу долларов и торговался на позиции 121 тысяча 014,73 доллара (+2,82%).
9 июля 2025 года стоимость криптовалюты после полуторамесячного периода колебаний в коридоре 100−110 тысяч долларов поднялась до 111 тысяч 999 долларов, обновив исторический максимум. Предыдущий ценовой рекорд был зафиксирован 22 мая 2025 года на уровне 111 тысяч 980 долларов.
Биткойн представляет собой децентрализованную сеть для обращения одноименной криптовалюты, функционирующую на основе технологии блокчейн. Право генерировать (эмитировать) новые монеты имеет любой член сети. Для этого требуется формировать свежие блоки системы.
Концепция была представлена в ноябре 2008 года ее создателем (или группой разработчиков), действовавшим под псевдонимом Сатоси Накамото. Широкое признание биткойн получил лишь в последние годы. Эмиссия актива имеет естественное ограничение, причем большая часть монет уже выпущена в обращение.
Читайте также: Эксперт предупредил об опасности инвестиций в биткоин.