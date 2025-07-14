Бензин снова подорожал в Иркутской области

Напомним АиФ Иркутск уже писал, что цены на бензин выросли. На автозаправках города вновь зафиксировано повышение стоимости топлива. На этот раз существенно подорожал АИ-95 — цена за литр выросла на 20 копеек и теперь составляет 60,90 рубля.