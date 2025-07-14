Бензин снова подорожал в Иркутской области

Стоимость топлива увеличилась в среднем на 40 копеек за литр. В Братске цена АИ-92 составила 58,90 рубля за литр, АИ-95 62,30 рубля. Стоимость дизельного топлива и АИ-100 осталась без изменений. Подробнее рассказывают irk.aif.ru.
В Иркутске на отдельных АЗС по состоянию на 13 июля литр АИ-92 продавался по 57,98 рубля, АИ-95 по 61,40 рубля. Отмечается, что с момента предыдущего подорожания прошло менее семи дней.
Текущее повышение продолжает тенденцию роста цен на топливо в регионе. В последний раз повышение цен было зафиксировано неделю назад.
Напомним АиФ Иркутск уже писал, что цены на бензин выросли. На автозаправках города вновь зафиксировано повышение стоимости топлива. На этот раз существенно подорожал АИ-95 — цена за литр выросла на 20 копеек и теперь составляет 60,90 рубля.