В Казахстане планируют усовершенствовать порядок дарения имущества государству

Что планируют изменить:
- заменить название Фонда поддержки инфраструктуры образования на Специальный государственный фонд;
- установить требование об обязательном извещении уполномоченного органа в сфере информатизации о поступивших предложениях по передаче государству прав на объекты информатизации по договору дарения для получения его заключения;
- оцифровать в ИС «Реестр государственного имущества» процедуры приобретения государством прав на имущество по договору дарения.
Документ разработан с целью недопущения принятия в государственную собственность неэффективных, устаревших или дублирующих IT-решений, усиления контроля за соблюдением архитектуры «электронного правительства», а также цифровизации процедуры приобретения государством прав на имущество по договору дарения. Вместе с тем разработчики планируют предотвратить дополнительные расходы бюджета на поддержку несовместимых информационных систем.
Проект размещен на портале «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 25 июля 2025 года.