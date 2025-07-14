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В Казахстане планируют усовершенствовать порядок дарения имущества государству

Комитет государственного имущества и приватизации МФ РК разработал проект поправок в Правила приобретения государством прав на имущество по договору дарения, сообщает Zakon.kz.

Источник: freepik

Что планируют изменить:

  • заменить название Фонда поддержки инфраструктуры образования на Специальный государственный фонд;
  • установить требование об обязательном извещении уполномоченного органа в сфере информатизации о поступивших предложениях по передаче государству прав на объекты информатизации по договору дарения для получения его заключения;
  • оцифровать в ИС «Реестр государственного имущества» процедуры приобретения государством прав на имущество по договору дарения.

Документ разработан с целью недопущения принятия в государственную собственность неэффективных, устаревших или дублирующих IT-решений, усиления контроля за соблюдением архитектуры «электронного правительства», а также цифровизации процедуры приобретения государством прав на имущество по договору дарения. Вместе с тем разработчики планируют предотвратить дополнительные расходы бюджета на поддержку несовместимых информационных систем.

Проект размещен на портале «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 25 июля 2025 года.