Выяснилось, какую сумму просрочили по кредитам жители РФ

Жители РФ имеют непогашенные кредитные обязательства на сумму 1,5 триллиона рублей. Это наивысший показатель просроченной задолженности за шестилетний период наблюдений. Соответствующая информация опубликована «Известиями».
В Банке России уточнили, что объем проблемных займов к маю текущего года продемонстрировал рост на 400 миллиардов рублей относительно аналогичного периода предыдущего года. Их доля в розничном кредитном портфеле достигла 5,7%.
По сведениям издания, данная ситуация обусловлена кредитами, предоставленными под повышенные процентные ставки в 2023—2024 годах. Клиенты кредитных организаций допустили неадекватную оценку своей платёжеспособности, что привело к невозможности обслуживать долги. Сокращение общего объёма кредитования также способствовало более заметному проявлению суммы задолженности населения.
В материале подчёркивается, что неисполненные заёмщиками обязательства обеспечены сформированными банковскими резервами. Кредитно-финансовые учреждения заблаговременно предусмотрели средства на случай возникновения сложностей с погашением.
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